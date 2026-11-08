انفجارات في مضيق هرمز .. وسماع دوي انفجارين في جزيرة قشم

أكدت مصادر إيرانية، سماع دوي انفجارين في جزيرة قشم، نافية أن تكون لهذه الأصوات علاقة بسقوط أي مقذوفات، في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إيرانية احتراق ناقلتين للنفط في مضيق هرمز، في حادث تتباين الروايات بشأن سببه.

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، نقلا عن "مصدر مطلع"، بأن أصوات انفجارين سمعت في جزيرة قشم، ليل السبت - الأحد، "مرتبطة بعمليات تجري في مضيق هرمز"، مؤكدة "عدم وقوع أي إصابات أو سقوط مقذوفات داخل الجزيرة".

طوفي سياق متصل، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية باندلاع "انفجار وحريق على متن ناقلتين للنفط في مضيق هرمز".

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن "ناقلتين للنفط - إحداهما تقع شرق مضيق هرمز والأخرى داخل المضيق - تعرضتا لحريق، وهما الآن تشتعلان بشدة بعد اصطدامهما بألغام".

وزعم بيان أصدرته "العلاقات العامة" للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، أن السفينتين "كانتا تحاولان العبور عبر مسار غير مصرح به"، مشيرا إلى أنهما "ارتكبتا عدة مخالفات، بما في ذلك تعطيل أنظمة الملاحة وتحديد الموقع"، حسب البيان.

وحذَّر الحرس الثوري من أن "أي سفينة أو قطعة بحرية تتعاون مع الجيش الأمريكي، أو تخالف القوانين الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، أو تدخل منطقة غير مصرح بها، فمن شبه المؤكد أنها ستصطدم بلغم".