ضبط عاملين اعتديا على صاحب محل بسلاح أبيض في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وظهور أحدهم حاملاً سلاحين أبيض بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة أبو المطامير بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال مالك محل، مصابًا بجرح قطعي، ومقيم بدائرة المركز.

وبسؤاله، اتهم شخصين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاحين أبيض، بسبب اعتراضه على قيام أحدهما بإيقاف مركبة «توك توك» أمام المحل الخاص به.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما عاملان ومقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المشار إليه.

كما تم بإرشادهما ضبط السلاحين الأبيض المستخدمين في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.