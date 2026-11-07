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الديمقراطيون يرفعون حصتهم إلى 254 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي ويعززون سيطرتهم على الكونجرس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الديمقراطيون يرفعون حصتهم إلى 254 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي ويعززون سيطرتهم على الكونجرس

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

واصل الحزب الديمقراطي الأمريكي تعزيز مكاسبه في انتخابات التجديد النصفي؛ مع إعلان نتائج جديدة لسباقات مجلس النواب، ليرتفع عدد مقاعده إلى 254 مقعداً، مقابل 162 مقعداً للحزب الجمهوري، وفقاً لبيانات وكالة «أسوشيتد برس».

وشهدت أحدث النتائج فوز الديمقراطية عائشة وهاب بمقعد الدائرة الرابعة عشرة في ولاية كاليفورنيا، بعد تغلبها على زميلتها الديمقراطية ميليسا هيرنانديز، لتضمن ولاية كاملة مدتها عامان، عقب فوزها في انتخابات فرعية سابقة لخلافة النائب إريك سوالويل.

كما حققت الديمقراطية نانسي لاكور فوزاً في الدائرة الأولى بولاية كارولاينا الجنوبية، بعدما تغلبت على الجمهورية جيني كوستا هانيكات، وحولت مقعداً كان يسيطر عليه الجمهوريون، بحصولها على 49.7% من الأصوات مقابل 48.6% لمنافستها، بعد فرز 99% من الأصوات.

وفي ولاية كاليفورنيا، فاز الديمقراطي سكوت وينر بمقعد الدائرة الحادية عشرة، متغلباً على زميلته الديمقراطية كوني تشان، ليخلف رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التي لم تخض الانتخابات مجدداً.

وفي المقابل، حقق الجمهوريون انتصارات في عدد من الدوائر، أبرزها فوز أنتوني كونستانتينو في الدائرة الحادية والعشرين بولاية نيويورك، وإعادة انتخاب جيف هيرد في الدائرة الثالثة بولاية كولورادو، إلى جانب انتصارات جمهورية في ولايتي أريزونا وكارولاينا الشمالية.

وبحسب النتائج المعلنة، تقدم الديمقراطيون بأكثر من 90 مقعداً على الجمهوريين في مجلس النواب، بينما ظلت نتائج 19 دائرة انتخابية غير محسومة حتى يوم السبت.

وعلى مستوى مجلس الشيوخ، حصل الديمقراطيون واثنان من المستقلين المتحالفين معهم على 54 مقعداً، مقابل 44 مقعداً للجمهوريين، مع استمرار عدم حسم السباقين في ولايتي ألاسكا وميسيسيبي.

ومن المقرر أن يبدأ الكونجرس المنتخب حديثاً أعماله في 3 يناير، لتنتهي بذلك سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلسي الكونغرس خلال العامين الأولين من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

الحزب الديمقراطي الأمريكي انتخابات التجديد النصفي مجلس النواب الحزب الجمهوري الكونجرس

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