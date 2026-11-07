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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتهم الديمقراطيين بتهديد الجمهوريين بالسجن والعزل بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الديمقراطيين بتهديد المسؤولين الجمهوريين والمتبرعين والأنصار بالعزل والسجن في أعقاب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي، واصفاً الإجراءات المزعومة بأنها "ابتزاز على أعلى مستوى".

وفي منشور مطول على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، زعم ترامب أن القادة السياسيين الديمقراطيين أرسلوا رسائل تهديد إلى العديد من الأشخاص، بمن فيهم المدعي العام تود بلانش والمتبرعون الجمهوريون، محذرين من العزل وأشكال أخرى من العقاب.

وكتب ترامب: "إنهم يهددون مانحينا، وهم من أكثر الأشخاص احتراماً في العالم، بالسجن، والعديد من مستويات العقاب الأخرى، لمجرد أنهم جمهوريون أو مؤيدون للجمهوريين".

ووصف حملة الضغط المزعومة بأنها "تسليح وحرب قانونية"، متهمًا الديمقراطيين باستهداف الناس بسبب انتماءاتهم السياسية بدلاً من أي مخالفات مزعومة.

كما خص ترامب بالذكر السيناتور الديمقراطية إليسا سلوتكين من ولاية ميشيغان، مدعياً ​​أنها كانت تنوي استهداف الشباب الذين يدعمون القيم الجمهورية.

وقال: "يجب أن يكون السجن بحق هؤلاء المبتزين"، وحث الجمهوريين على "أن يكونوا أذكياء، وبسرعة!"

دعا الرئيس وزارة العدل إلى التحقيق فيما وصفه بالسلوك الإجرامي، قائلاً إنه يأمر الوزارة بالنظر في الأمر على الفور.

وتأتي هذه الادعاءات وسط تصاعد التوترات السياسية في أعقاب انتخابات التجديد النصفي، حيث من المتوقع أن يؤثر التحكم في الكونجرس وتوازن القوى في واشنطن على المرحلة التالية من رئاسة ترامب.

ولم يقدم ترامب تفاصيل محددة عن الرسائل التهديدية المزعومة أو يحدد هوية الأفراد الذين قال إنهم تلقوا هذه الرسائل.

الديمقراطيين الجمهوريين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتخابات التجديد النصفي واشنطن الكونجرس

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