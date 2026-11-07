«مفيش نص كم تاني خلاص».. الأرصاد تحذر من برودة الليل وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

وجهت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين بشأن طبيعة الملابس المناسبة خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تراجع درجات الحرارة

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، إن الأجواء تميل إلى البرودة، خاصة خلال ساعات الليل، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو 4 درجات مئوية.

اقتراب الأجواء تدريجيًا من الطقس الشتوي

ونصحت المواطنين بالتخلي عن الملابس الصيفية والبدء في ارتداء الملابس الخريفية، مؤكدة أن الوقت الحالي لا يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، رغم اقتراب الأجواء تدريجيًا من الطقس الشتوي.

وفيما يتعلق بحالة الطقس، أوضحت أن المناطق الساحلية شهدت أمطارًا غزيرة، بينما كانت أقل شدة على المحافظات الداخلية والقاهرة الكبرى، لافتة إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

انتهاء أجواء الملابس الصيفية

واختتمت حديثها بالتأكيد على انتهاء أجواء الملابس الصيفية، قائلة: «مفيش نص كم تاني خلاص».