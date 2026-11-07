قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء ليبيا: إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس خطوة مهمة لتعزيز العلاقات
بعد تراجع معسكر نتنياهو.. رئيس الاحتلال يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
ارتفع 320 جنيها..سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟
الأهلي يتأهل لدور الـ16 في كأس مصر بثلاثية نظيفة في شباك السكة الحديد
محمد أبو العينين: العالم يمر بمرحلة تحول غير مسبوقة.. وريادة الأعمال فلسفة لبناء الاقتصاد
«مفيش نص كم تاني خلاص».. الأرصاد تحذر من برودة الليل وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية
سفير التشيك بالقاهرة: التجارة مع مصر تتجاوز 800 مليون دولار
القبض على طرفى مشاجرة بسلاح أبيض ومنضدة في الإسكندرية
الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة 25
رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة
اللواء سمير فرج يكشف أسباب توجيهات الرئيس السيسي اليوم.. ويوضح سيناريوهات الحرب الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مفيش نص كم تاني خلاص».. الأرصاد تحذر من برودة الليل وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الأرصاد
الأرصاد
محمد البدوي

وجهت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين بشأن طبيعة الملابس المناسبة خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

 تراجع درجات الحرارة

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، إن الأجواء تميل إلى البرودة، خاصة خلال ساعات الليل، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو 4 درجات مئوية.

 

 اقتراب الأجواء تدريجيًا من الطقس الشتوي

ونصحت المواطنين بالتخلي عن الملابس الصيفية والبدء في ارتداء الملابس الخريفية، مؤكدة أن الوقت الحالي لا يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، رغم اقتراب الأجواء تدريجيًا من الطقس الشتوي.

وفيما يتعلق بحالة الطقس، أوضحت أن المناطق الساحلية شهدت أمطارًا غزيرة، بينما كانت أقل شدة على المحافظات الداخلية والقاهرة الكبرى، لافتة إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

 انتهاء أجواء الملابس الصيفية

واختتمت حديثها بالتأكيد على انتهاء أجواء الملابس الصيفية، قائلة: «مفيش نص كم تاني خلاص».

الأرصاد هيئة الأرصاد منار غانم انخفاض درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

قيس عبد الفتاح

ربنا وفقني لاختيار شريكتي.. الفنان قيس عبد الفتاح يعلن زواجه في عمر 81 عاما

الزمالك

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. مستحقات الأجانب المتأخرة تهدد بتصعيد قانوني| خاص

هاني أبو ريدة وحسام حسن

سيناريوهات دراماتيكية.. تفاصيل الخطة “ب” لمواجهة أزمات حسام حسن ومنتخب مصر

ترشيحاتنا

ارشيفية

اتفقنا متكلموش غير بعد الخطوبة.. اعترافات عامل أنهى حياة ابنته بكابل كهرباء في أكتوبر

ارشيفية

جرعة آيس أشعلت الخلاف.. اعترافات قاتـ.ـل زوجته بالعمرانية وشهادة الجيران تكشفان كواليس الجريمة

المتهمين

القبض على طرفى مشاجرة بالشرقية

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد