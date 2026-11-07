القبض على طرفى مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخرين لقيامهم بالتعدى عليه والإدعاء بقيامهم بسرقة سيارته بالشرقية .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (أحد الأشخاص ، ونجله – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان)، وطرف ثان: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز)، لخلافات بينهم لقيام الطرف الأول بالسير بسرعة زائدة حال المرور أمام منزل الطرف الثانى ، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بقيادة السيارة فى إطار التحفظ عليها ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









