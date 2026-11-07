إخماد حريق في عقار بشارع المدارس بالعمرانية دون خسائر بشرية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع المدارس بمنطقة العمرانية، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المدارس في العمرانية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وفرضت القوات كردونًا بمحيط العقار، ونجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، دون وقوع إصابات.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.