اللواء محمد عبد المنعم عن الدهابة: اللي يرفع السلاح في وجه القوات المسلحة هنشيله من على وش الأرض

علق اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري، عن جهود القوات المسلحة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية.

وقال محمد عبد المنعم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوات المسلحة تلقي منشورات تحذيرية على الدهابة قبل تنفيذ أي عملية ضدهم".

وتابع عبد المنعم :" المتحدث العسكري عرض في المؤتمر الصحفي الإحداثيات لنطاق تواجد العناصر الإجرامية المسلحة العاملة في التنقيب عن الذهب ".

وأكمل:" من لا يمتثل لأوامر القوات المسلحة يتم ردعه على الفور واللي بيرفع السلاح في وجه القوات المسلحة هنشيله من على وش الأرض".

وأضاف:" نوجه التحية والتقدير لجميع عناصر القوات المسلحة التي تؤمن الحدود لحماية حدود مصر ومنع أي اختراقات".