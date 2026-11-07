غضب الشناوي وخلاف في المونديال.. تعليق قوي من أحمد موسى عن الجدل المثار حول حسام حسن

قدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" محمد الشناوي هدد بالعودة من بعثة المنتخب في أمريكا بسبب الخلاف مع حسام حسن".

وتابع :" هناك ضغط جماهيري كبير والمشاكل الداخلية في المنتخب بتسمع ".



ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساءً، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.