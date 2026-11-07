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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"القرار جاء بعد رأي الحكماء".. "رياضة النواب" تكشف كواليس إقالة حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
محمد الشعراوي

كشف النائب إسماعيل موسى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كواليس قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن توجيه الشكر للكابتن حسام حسن وتكليف الكابتن علي ماهر بمهمة المدير الفني للمنتخب الأول.

وأكد النائب إسماعيل موسى أن قرار اتحاد الكرة يُعد خطوة هامة جاءت بعد أخذ رأي الحكماء وكبار خبراء المنظومة الرياضية، مؤكداً أن الاستعانة برأي أهل الحكمة والتأني في القرار كان المخرج الأنسب للحفاظ على استقرار المنتخب الوطني وصورته في هذه المرحلة الدقيقة.

مصلحة "الفراعنة" فوق أي اعتبار

وأوضح عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن مصلحة "الفراعنة" فوق أي اعتبار، مشدداً على أهمية الالتفاف الجماهيري والإعلامي حول الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، وتوفير كافة سبل الدعم والمناخ الملائم لتحقيق طموحات الشارع الرياضي المصري.

وأوضح النائب إسماعيل موسى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن ما شهدته أروقة اتحاد الكرة اليوم يعكس حرص الجميع على المصلحة العليا للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن القرار اتُّخذ بعناية فائقة وبعد تقييم شامل لكافة المعطيات، لضمان تصحيح المسار وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بمستوى منتخب مصر في الاستحقاقات المقبلة.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب استنهاض روح الفراعنة والالتفاف الكامل خلف الجهاز الفني الجديد، داعيًا كافة وسائل الإعلام والجماهير المصرية إلى تقديم الدعم والمساندة المطلوبة للكابتن علي ماهر وجهازه، لمواصلة التحضير للبطولات القادمة وتحقيق طموحات الشارع الرياضي المصري.

النائب إسماعيل موسى لجنة الشباب والرياضة النواب قرار الاتحاد المصري

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