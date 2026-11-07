كرم جبر: شبابنا أكثر وعيًا ووطنية.. ونعيش أزهى فترات الوحدة الوطنية

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الفترة الحالية التي نعيشها من أزهى فترات الوحدة الوطنية، مشددًَا على أهمية أن يدرك شبابنا أهمية هذا جيدًا.

وقال جبر، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، أن شباب الجيل الحالي أكثر وعيًا ودراسة وعمقًا ووطنية، وعلينا أن نحميهم من الدعاوى الهدامة.

وأشار إلى مخاطر الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا قائلاَ: لدينا أصبحت عندنا غابة من الفوضى اسمها السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي .. بيحاولوا بشكل أو بآخر يزرعوا كراهية الوطن".

وأوضح أن حب الأوطان لا يتعارض مع الأديان، مؤكدًا أنه في حرب أكتوبر ارتوت أرض سيناء بدماء المصريين مسلمين ومسيحيين والأمثلة كثيرة على الوحدة الوطنية.