قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: زيد بن ثابت نموذج للصحابي الذي جمع بين حفظ القرآن وتعلّم اللغات لخدمة المجتمع
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء سمير فرج يكشف أسباب توجيهات الرئيس السيسي اليوم.. ويوضح سيناريوهات الحرب الإيرانية

اللواء سمير فرج يكشف أسباب توجيهات الرئيس السيسي اليوم ويوضح سيناريوهات الحرب الإيرانية
اللواء سمير فرج يكشف أسباب توجيهات الرئيس السيسي اليوم ويوضح سيناريوهات الحرب الإيرانية
شيماء جمال

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أسباب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع مركز إدارة الأزمات، مؤكدًا أن المركز يعد أحدث ما أنشأته القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة، ويضم جميع بيانات الدولة، بما يساعد الرئيس- باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة- على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المنطقة تشهد اضطرابات من جميع الاتجاهات، وأن مصر تواجه تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الانتخابات وما حدث في إسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب التوقعات المتعلقة بإمكانية توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية لإيران، والتي كان مقررًا تنفيذها خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل تأجيلها، وما قد يترتب عليها من تداعيات، واحتمالات تحرك إسرائيل.

وأضاف أن هذه التوقعات دفعت الرئيس السيسي إلى دراسة الموقف، والتأكد من توافر الاحتياجات والاحتياطيات الاستراتيجية للدولة.

وأشار إلى أن الاجتماع استهدف التأكد من وجود جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمصر، وعدم حدوث نقص في أي وقت من الأوقات، سواء في الأسلحة أو الذخائر أو الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز إدارة الأزمات والمسؤول عن توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق باحتمالات توجيه ضربة أمريكية جديدة لإيران؛ قال فرج إن الضربة كان مخططًا لها يوم الجمعة أو السبت أو الأحدح حال جاءت نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح الرئيس ترامب أو الجمهوريين، إلا أن ظهور النتائج أدى إلى تأجيلها؛ لأن ترامب يحتاج إلى الجلوس مع الديمقراطيين والتحدث معهم، رغم أنهم لن يتولوا زمام الأمور فعليًا إلا في بداية يناير.

ولفت إلى وجود مباحثات مكثفة يجريها نائب الرئيس الأمريكي مع الإيرانيين، وأن الطرفين لا يرغبان في الحرب، سواء إيران أو الولايات المتحدة، رغم تشدد الجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة. وتوقع فرج أن تشهد الأيام الـ15 المقبلة توجيه ضربة أمريكية أخرى ضد إيران.

الرئيس السيسي السيسي الحرب الإيرانية مركز إدارة الأزمات القوات المسلحة مصر إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن يوصي بضرورة تحديث المصانع وتطوير تكنولوجيا الصناعة

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق يزور موقع عماد السيد المسيح بالمغطس في الأردن

أرشيفية

إعلام عبري: آيزنكوت يرفض عرض نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد