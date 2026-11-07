اللواء سمير فرج يكشف أسباب توجيهات الرئيس السيسي اليوم.. ويوضح سيناريوهات الحرب الإيرانية

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أسباب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع مركز إدارة الأزمات، مؤكدًا أن المركز يعد أحدث ما أنشأته القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة، ويضم جميع بيانات الدولة، بما يساعد الرئيس- باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة- على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المنطقة تشهد اضطرابات من جميع الاتجاهات، وأن مصر تواجه تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الانتخابات وما حدث في إسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب التوقعات المتعلقة بإمكانية توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية لإيران، والتي كان مقررًا تنفيذها خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل تأجيلها، وما قد يترتب عليها من تداعيات، واحتمالات تحرك إسرائيل.

وأضاف أن هذه التوقعات دفعت الرئيس السيسي إلى دراسة الموقف، والتأكد من توافر الاحتياجات والاحتياطيات الاستراتيجية للدولة.

وأشار إلى أن الاجتماع استهدف التأكد من وجود جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمصر، وعدم حدوث نقص في أي وقت من الأوقات، سواء في الأسلحة أو الذخائر أو الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز إدارة الأزمات والمسؤول عن توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق باحتمالات توجيه ضربة أمريكية جديدة لإيران؛ قال فرج إن الضربة كان مخططًا لها يوم الجمعة أو السبت أو الأحدح حال جاءت نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح الرئيس ترامب أو الجمهوريين، إلا أن ظهور النتائج أدى إلى تأجيلها؛ لأن ترامب يحتاج إلى الجلوس مع الديمقراطيين والتحدث معهم، رغم أنهم لن يتولوا زمام الأمور فعليًا إلا في بداية يناير.

ولفت إلى وجود مباحثات مكثفة يجريها نائب الرئيس الأمريكي مع الإيرانيين، وأن الطرفين لا يرغبان في الحرب، سواء إيران أو الولايات المتحدة، رغم تشدد الجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة. وتوقع فرج أن تشهد الأيام الـ15 المقبلة توجيه ضربة أمريكية أخرى ضد إيران.