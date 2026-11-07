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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كليوباترا بكام؟! وميريت الأعلى سعراً.. تعرف على أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم

قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة
قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة
رانيا أيمن

تفاجأ المواطنون اليوم، السبت 7 نوفمبر 2026، بقائمة أسعار جديدة للسجائر، بعدما بدأت الأسواق في تطبيق الزيادة التي أعلنتها شركة فيليب موريس مصر قبل يومين، لتصل بعض العبوات لأول مرة إلى مستويات تتجاوز 120 جنيها، في وقت لا تزال فيه أسعار السجائر المحلية محل جدل كبير بين السعر الرسمي والسعر الذي يبيع به بعض التجار.

الزيادة الجديدة لم تشمل كل الأنواع بنفس القيمة، بل تراوحت بين 6 و10 جنيهات للعبوة الواحدة، وطالت أشهر العلامات الأجنبية في السوق المصري، بينما استقرت بعض الأصناف الأخرى عند أسعارها السابقة دون تغيير.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

بدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وفق القائمة السعرية التي أعلنتها شركة فيليب موريس مصر، والتي شملت سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن.

اسعار السجائر الجديدة

واليوم، بدأت الأسعار الجديدة في الظهور بشكل أوسع داخل الأكشاك ومحال البيع، مع استمرار حالة من التباين في بعض المناطق بين الأسعار المعلنة وأسعار البيع الفعلية.

أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة

وجاءت أسعار منتجات فيليب موريس بعد الزيادة على النحو التالي:

سجائر ميريت: 121 جنيها للعبوة بجميع أنواعها، بزيادة قدرها 10 جنيهات.

سجائر مارلبورو: 109 جنيهات للعبوة بجميع أنواعها، بزيادة قدرها 7 جنيهات.

سجائر إل آند إم: 88 جنيها للعبوة بجميع أنواعها، بزيادة قدرها 6 جنيهات.

سجائر مارلبورو كرافتد: 79 جنيها للعبوة، دون تغيير.

اسعار السجائر اليوم

وتعد ميريت هي الأعلى سعرا في القائمة الجديدة، بعدما قفزت إلى 121 جنيها، لتكون الأغلى بين السجائر المتداولة في السوق المصرية حاليا.

 

أسعار التبغ المسخن

شملت الزيادة أيضا منتجات التبغ المسخن، وجاءت أسعارها كالتالي:

تبغ مسخن TEREA :88 جنيها للعبوة بجميع أنواعها.

تبغ مسخن TEREA Capsules :93 جنيها للعبوة بجميع أنواعها.

تبغ مسخن HEETS :69 جنيها للعبوة بجميع أنواعها، دون تغيير.

أسعار السجائر المحلية.. هل زادت كليوباترا؟

حتى الآن، لم تعلن الشركة الشرقية للدخان عن أي زيادة رسمية جديدة في أسعار السجائر المحلية، لتظل الأسعار المعلنة كما هي.

سجائر كليوباترا كينج سايز: 48 جنيها للعبوة.

سجائر كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيها للعبوة.

سجائر كليوباترا بوكس: 48 جنيها للعبوة.

سجائر كليوباترا سوبر وبلاك ليبول: 48 جنيها للعبوة.

سجائر بوسطن ومونديال وبلمونت: 48 جنيها للعبوة.

ولكن المفاجأة أن بعض المدخنين فوجئوا اليوم ببيع سجائر كليوباترا بزيادة نحو 5 جنيهات للعبوة لدى عدد من التجار وأصحاب الأكشاك، رغم عدم إعلان أي تعديل رسمي جديد في قوائم أسعار الشركة المنتجة.

وهو ما يعني أن الزيادة التي ظهرت في كليوباترا حتى الآن هي زيادة من التجار، وليست زيادة رسمية معلنة من الشركة.

كما أعلنت شركة المنصورة الدولية عن رفع أسعار صنفين من منتجاتها بقيمة جنيه واحد للعبوة، ليصل سعر سجائر تارجت إلى 48 جنيها بعد أن كان 47 جنيها، وسعر سجائر تايم إلى 58 جنيها بدلا من 57 جنيها.

 

لماذا زادت أسعار السجائر؟

ترجع الزيادة إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية، في مقدمتها ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة وسعر الدولار، إلى جانب الزيادة الكبيرة في تكلفة النولون، وهو ما يرفع تكاليف نقل البضائع وشحنها.

كما يرتبط تحريك الأسعار بالتعديل السنوي في الشرائح الضريبية، حيث تبدأ الزيادة في الشرائح الضريبية سنويا من يوم 5 نوفمبر، وفقا للتعديلات التي أدخلت على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تسمح بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للشرائح السعرية للسجائر بنسبة تصل إلى 12% سنويا.

أسعار السجائر اليوم

وأكد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن هذه النسبة لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار جميع الأنواع بنسبة 12%، إذ يتوقف السعر النهائي على تكلفة الإنتاج وقرارات كل شركة.

وأتاحت شركة فيليب موريس للمستهلكين وسيلة للتحقق من السعر الرسمي، من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المطبوع على عبوات السجائر ولفائف التبغ المسخن، لمعرفة السعر المعتمد وتجنب دفع مبالغ إضافية دون مبرر.

وينصح الخبراء بعدم دفع أي زيادة فوق السعر المعلن على العبوة، خاصة في السجائر المحلية التي لم يصدر بشأنها أي قرار رسمي بالزيادة حتى الآن.

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