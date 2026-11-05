بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار سجائر «ميريت» 10 جنيهات و«مارلبورو» 7 جنيهات

أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، تبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وتتضمن زيادات تراوحت بين 6 و10 جنيهات للعبوة في خمسة أصناف، مقابل تثبيت سعر صنفين آخرين.

ارتفاع في خمسة أصناف

سجّلت سجائر ميريت«Merit» أعلى زيادة، إذ ارتفع سعر العبوة من 111 إلى 121 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.

وجاءت مارلبورو «Marlboro» في المرتبة الثانية، إذ صعد سعرها من 102 إلى 109 جنيهات، بزيادة 7 جنيهات.

وارتفع سعر عبوة إل أند إم «L&M» من 82 إلى 88 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

وزاد سعر تيريا «TEREA» من 82 إلى 88 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات.

فيما سجل سعر تيريا كبسول «TEREA Capsules» ارتفاعا بقيمة بـ6 جنيهات لتسجل اليوم الخميس 93 جنيهًا.

استقرار «مارلبورو كرافتد» و«هيتس»

في المقابل، حافظت مارلبورو كرافتد«Marlboro Crafted» على سعرها عند 79 جنيهًا للعبوة.

استقر سعر هيتس «HEETS» عند 69 جنيهًا، دون أي تغيير عن القائمة السابقة.

وتشمل القائمة الجديدة منتجات التبغ المُسخن «HEETS» و«TEREA»، إلى جانب السجائر التقليدية من العلامات «Merit» و«Marlboro» و«L&M» بمختلف أنواعها، على أن تسري الأسعار الجديدة بدءًا من اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026