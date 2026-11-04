علبة السجاير بكام؟.. أسعار ميريت ومارلبورو وL&M بداية من الغد 5 نوفمبر

تصدرت أسعار السجائر الجديدة اهتمامات المستهلكين، بعد الإعلان عن قائمة الأسعار المحدثة لعدد من أشهر العلامات التجارية، وعلى رأسها ميريت ومارلبورو وL&M، إلى جانب مارلبورو كرافتد ومنتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA، بداية من الخميس 5 نوفمبر 2026.

وتضمنت القائمة المعلنة تحديد السعر الرسمي لمختلف أنواع المنتجات، مع إتاحة الاستعلام عن الأسعار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن.

أسعار السجائر الجديدة في مصر من 5 نوفمبر

جاءت أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وL&M ومختلف المنتجات الأخرى وفق القائمة المعلنة كالتالي:

- سعر سجائر ميريت Merit: 121 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر مارلبورو Marlboro: 109 جنيهات للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted: 79 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر L&M: 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر التبغ المسخن TEREA: 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر TEREA Capsules: 93 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر التبغ المسخن HEETS: 69 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر علبة ميريت ومارلبورو بعد الأسعار الجديدة

وفق القائمة المعلنة، سجل سعر عبوة سجائر ميريت بمختلف أنواعها 121 جنيهًا، بينما بلغ سعر عبوة مارلبورو 109 جنيهات.

أما مارلبورو كرافتد فسجلت 79 جنيهًا للعبوة، في حين وصل سعر سجائر L&M إلى 88 جنيهًا، لتشمل القائمة عددًا من العلامات التجارية الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

أسعار HEETS وTEREA في مصر

لم تقتصر القائمة الجديدة على السجائر التقليدية، بل شملت أيضًا منتجات التبغ المسخن، حيث سجل سعر عبوة HEETS نحو 69 جنيهًا، وبلغ سعر عبوة TEREA نحو 88 جنيهًا، بينما وصل سعر TEREA Capsules إلى 93 جنيهًا.

موعد تطبيق أسعار السجائر الجديدة

يبدأ العمل بالأسعار المعلنة اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، وتشمل جميع الأنواع الواردة في القائمة من ميريت ومارلبورو وL&M ومارلبورو كرافتد، بالإضافة إلى HEETS وTEREA.

وأوضحت الشركة أن الأسعار معلنة على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code، الذي يتيح للمستهلكين التعرف على السعر الرسمي لكل منتج.

كما دعت تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يضمن وضوح الأسعار أمام المستهلكين ويساعدهم على التحقق من قيمة العبوة قبل الشراء.