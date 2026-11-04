قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

علبة السجاير بكام؟.. أسعار ميريت ومارلبورو وL&M بداية من الغد 5 نوفمبر

أسعار ميريت ومارلبورو وL&M
أسعار ميريت ومارلبورو وL&M
قسم الاقتصاد

تصدرت أسعار السجائر الجديدة اهتمامات المستهلكين، بعد الإعلان عن قائمة الأسعار المحدثة لعدد من أشهر العلامات التجارية، وعلى رأسها ميريت ومارلبورو وL&M، إلى جانب مارلبورو كرافتد ومنتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA، بداية من الخميس 5 نوفمبر 2026.

وتضمنت القائمة المعلنة تحديد السعر الرسمي لمختلف أنواع المنتجات، مع إتاحة الاستعلام عن الأسعار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن.

أسعار السجائر الجديدة في مصر من 5 نوفمبر

جاءت أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وL&M ومختلف المنتجات الأخرى وفق القائمة المعلنة كالتالي:

- سعر سجائر ميريت Merit: 121 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.
- سعر سجائر مارلبورو Marlboro: 109 جنيهات للعبوة بجميع أنواعها.
- سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted: 79 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.
- سعر سجائر L&M: 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.
- سعر التبغ المسخن TEREA: 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.
- سعر TEREA Capsules: 93 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.
- سعر التبغ المسخن HEETS: 69 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

سعر علبة ميريت ومارلبورو بعد الأسعار الجديدة

وفق القائمة المعلنة، سجل سعر عبوة سجائر ميريت بمختلف أنواعها 121 جنيهًا، بينما بلغ سعر عبوة مارلبورو 109 جنيهات.

أما مارلبورو كرافتد فسجلت 79 جنيهًا للعبوة، في حين وصل سعر سجائر L&M إلى 88 جنيهًا، لتشمل القائمة عددًا من العلامات التجارية الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

أسعار HEETS وTEREA في مصر

لم تقتصر القائمة الجديدة على السجائر التقليدية، بل شملت أيضًا منتجات التبغ المسخن، حيث سجل سعر عبوة HEETS نحو 69 جنيهًا، وبلغ سعر عبوة TEREA نحو 88 جنيهًا، بينما وصل سعر TEREA Capsules إلى 93 جنيهًا.

موعد تطبيق أسعار السجائر الجديدة

يبدأ العمل بالأسعار المعلنة اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، وتشمل جميع الأنواع الواردة في القائمة من ميريت ومارلبورو وL&M ومارلبورو كرافتد، بالإضافة إلى HEETS وTEREA.

وأوضحت الشركة أن الأسعار معلنة على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code، الذي يتيح للمستهلكين التعرف على السعر الرسمي لكل منتج.

كما دعت تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يضمن وضوح الأسعار أمام المستهلكين ويساعدهم على التحقق من قيمة العبوة قبل الشراء.

أسعار السجائر الجديدة أسعار سجائر ميريت لفائف التبغ المسخن السجائر التقليدية سعر التبغ المسخن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

الطماطم

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز

مثلي الأعلى في الطفولة.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد الاعتزال الدولي

حسام حسن

مفاجأة في مصير حسام حسن مع منتخب مصر.. لن يرحل الآن

منتخب مصر

المنسق الإعلامي الجديد لمنتخب مصر خلفا لمحمد مراد

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد