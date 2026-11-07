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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 5 جنيهات.. الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مع تعاملات مساء اليوم السبت 7-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6215 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7102 جنيها للشراء و 7045 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6511 جنيها للشراء و 6458 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6215 جنيها للشراء و 6165 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر 18 الأوسط انتشارًا 5327 جنيها للشراء و 5284 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4143 جنيها للشراء و 4110 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 49.72 ألف جنيه للشراء و 49.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4070 دولار للشراء و 4069 دولار للبيع.

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