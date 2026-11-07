طلع 35 جنيها بأسبوع.. سعر الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم السبت 7-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب في الصاغة المصرية على أساس أسبوعي بمقدار 35 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6120 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7097 جنيها للشراء و 7040 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6505 جنيهات للشراء و6453 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6210 جنيهات للشراء و 6160 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5322 جنيها للشراء و 5280 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4140 جنيهات للشراء و 4106 جنيهات للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4070 دولارا للشراء و 4069 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.68 ألف جنيه للشراء و 49.28 ألف جنيه للبيع.