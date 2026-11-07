سعر الذهب اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 حالة من المتابعة والاهتمام من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل التحركات التي يشهدها المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، وسط ترقب لتطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على حركة الأسعار داخل السوق المصرية وفقاً لما ذكره برنامج صباح البلد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6210 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 49680 جنيهًا، بالتزامن مع استمرار تأثر المعدن الأصفر بالتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار وأسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7097 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6210 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 5323 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 4140 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 49680 جنيهًا

وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية من محل إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، كما تتغير الأسعار على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق.

تراجع أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات الجمعة

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% خلال تعاملات الجمعة، بعدما جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أقوى من المتوقع، وهو ما عزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ودفعت هذه البيانات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود، الأمر الذي شكل ضغطًا على أسعار المعدن الأصفر، في ظل تأثر الذهب عادة بارتفاع الدولار والعوائد.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4062.11 دولار للأوقية، بعدما هبط بأكثر من 1% خلال الجلسة ليسجل 4033.29 دولار، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1% إلى 4071.30 دولار للأوقية.

الذهب يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

ورغم خسائر جلسة الجمعة، حافظ الذهب على مكاسبه خلال الأسبوع، إذ ارتفع بنسبة 4.8% منذ بدايته، متجهًا لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس الماضي.

وتعكس هذه التحركات استمرار تأثر المعدن الأصفر بالتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة بيانات سوق العمل الأمريكية، وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات.

هل تختلف أسعار الذهب بالمصنعية؟

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للذهب لا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة، إذ تختلف التكلفة النهائية وفقًا لنوع المشغولات الذهبية والشركة المنتجة ومحل البيع، لذلك يُنصح بمراجعة السعر النهائي قبل الشراء.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار التعاملات، وفقًا للتطورات المحلية والعالمية وحركة العرض والطلب.