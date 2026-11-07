سعر الذهب اليوم السبت 7-11-2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6210 جنيهات

استهلت أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، على استقرار نسبي، وفقًا لآخر تحديثات محلات الصاغة، وذلك بعد تراجع المعدن الأصفر بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات للبيع، مقابل 6180 جنيهًا للشراء، مع استقراره عند هذه المستويات في مستهل التعاملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7095 جنيهًا للبيع، مقابل 7065 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات للبيع، مقابل 6180 جنيهًا للشراء.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5325 جنيهًا للبيع، مقابل 5295 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4140 جنيهًا للبيع، مقابل 4120 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49680 جنيهًا للبيع، مقابل 49440 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4072 دولارًا، بينما بلغ سعر أوقية الذهب في مصر نحو 220745 جنيهًا للبيع و219680 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار في الصاغة

بلغ سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب بمحلات الصاغة نحو 54.34 جنيه، مقابل 53.83 جنيه في البنوك.