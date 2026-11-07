إيران .. إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9" فوق جزيرة قشم

أعلن التليفزيون الإيراني ‏ نقلا عن الجيش الإيراني بأن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9" فوق جزيرة قشم.

وكانت تقارير إعلامية أفادت برصد 6 طائرات تزويد بالوقود من طراز (USAF Tankers) التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق مضيق هرمز.

جاء ذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات حربية وطائرات استطلاع واستخبارات عسكرية.

ومنذ قليل ؛ أفادت ‏وكالة تسنيم الإيرانية بسقوط صاروخين في جزيرة قشم.

كما ذكرت ال‏وكالة الإيرانية أنه سُمع دوي تحليق طائرات مقاتلة فوق جزيرة قشم بجانب تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية في وقت لاحق أنه سُمع دوي انفجارات في جزيرة قشم، جنوب إيران، مشيرة إلى أن الانفجارات جاءت نتيجة إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وأهمية مضيق هرمز باعتباره أحد أبرز الممرات الاستراتيجية لنقل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.