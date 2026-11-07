أحمد دويدار: الزمالك هرب من الخسارة أمام مصر للتأمين وصعب ينافس على البطولات

انتقد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أداء الفريق الأبيض أمام مصر للتأمين، رغم تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز، وهو ما قد يؤثر على فرصه في المنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك هرب من خسارة أمام مصر للتأمين، برافو فريق مصر للتأمين، والحمد لله عدت على خير. خلينا نكون واضحين، الزمالك صعب ينافس على جميع البطولات بالشكل ده، عندنا نقص في بعض المراكز بشكل يجيب الضغط على مدار الموسم».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز الفارس الأبيض مقعده في دور الـ16.

وبهذه النتيجة، ضرب الزمالك موعدًا مع إنبي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل الفريق البترولي إلى الدور ذاته عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب، بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين في مواجهة صعبة شهدت تسجيل خمسة أهداف، وكاد خلالها الفريق الأبيض أن يتعرض لمفاجأة مدوية.