مصدر يكشف سبب استبعاد أحمد فتوح من مباراة الزمالك ومصر للتأمين

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الحالة الصحية لأحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، وسبب غيابه عن التشكيل الأساسي خلال مواجهة مصر للتأمين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2026-2027.

سبب غياب أحمد فتوح عن مباراة الزمالك

وأوضح الجهاز الطبي أن أحمد فتوح كان يعاني من نزلة برد قبل انطلاق المباراة، ورغم حالته الصحية، حاول اللاعب التحامل على نفسه من أجل اللحاق بالمواجهة والمشاركة مع الفريق، في ظل أهمية المباراة ورغبة الجهاز الفني في الاستفادة من خدماته.

وخلال عمليات الإحماء التي سبقت اللقاء، شعر فتوح بحالة من الدوخة، الأمر الذي منعه من استكمال التدريبات التأهيلية قبل المباراة، وأثار مخاوف الجهاز الطبي بشأن قدرته على خوض اللقاء دون التعرض لأي مضاعفات.

وبعد متابعة حالة اللاعب، قرر الجهاز الفني للزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، استبعاده من قائمة المشاركين في المباراة، وعدم المجازفة بالدفع به، حفاظًا على سلامته ومنحه الفرصة للتعافي واستعادة جاهزيته البدنية بشكل كامل قبل العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات المقبلة.

الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر

وعلى صعيد نتيجة المباراة، نجح الزمالك في تحقيق فوز مهم على حساب مصر للتأمين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وشهدت المواجهة إثارة كبيرة بين الفريقين، في ظل محاولات مصر للتأمين لتحقيق مفاجأة وإقصاء الزمالك من البطولة، إلا أن الفريق الأبيض تمكن من حسم بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في المسابقة.

وبهذا الانتصار، حجز الزمالك مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليضرب موعدًا مع فريق الشرقية للدخان، في مواجهة يسعى خلالها أبناء ميت عقبة لمواصلة الانتصارات والتقدم نحو المنافسة على لقب البطولة