حازم إمام يطالب الزمالك بصفقات قوية في يناير لحصد دوري أبطال إفريقيا

طالب حازم إمام، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بالتحرك سريعًا لحل أزمة إيقاف القيد، والتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال حازم إمام، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، إن الزمالك يواجه تحديًا صعبًا في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الفريق يتواجد في مجموعة قوية للغاية، مشيرًا إلى عدم وضوح موعد انتهاء منافسات هذا الدور، وما إذا كانت ستستمر إلى ما بعد فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح أن استمرار مباريات دور المجموعات حتى ما بعد يناير سيجعل تدعيم الفريق أمرًا ضروريًا، مؤكدًا أن الزمالك قد يتمكن من خوض مباراتين أو ثلاث مباريات بالتشكيلة الحالية، لكن المنافسة على اللقب الإفريقي بهذه المجموعة من اللاعبين ستكون صعبة للغاية.

وأضاف أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات في حدود ثلاثة أو أربعة لاعبين، على رأسهم مهاجم مميز ولاعب في مركز خط الوسط الدفاعي، إلى جانب معالجة بعض النواقص الأخرى، مشددًا على ضرورة بذل مجلس الإدارة أقصى جهده لتوفير الأموال اللازمة وإتمام الصفقات.

بيراميدز الأقوى.. والزمالك قادر على منافسته

وتطرق حازم إمام إلى المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن صن داونز يمثل عقبة قوية، لكنه يرى أن بيراميدز يمتلك أفضل فريق في البطولة من حيث جودة اللاعبين والإمكانات الفنية.

وأشار إلى احترامه لجميع الأندية المغربية والجزائرية والتونسية المشاركة في المنافسة، لكنه يرى أن بيراميدز يتفوق من الناحية النظرية بفضل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تفوق بيراميدز لا يعني استحالة منافسة الزمالك له، موضحًا أن الفريق الأبيض يستطيع مجاراته وتحقيق الفوز عليه، خاصة أن مباريات كرة القدم لا تُحسم بالأسماء والإمكانات فقط.