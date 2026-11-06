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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي السعودي يعلن تطورات إصابة ثنائي الفريق

أهلي غ
أهلي غ
مجدي سلامة

أعلن النادي الأهلي السعودي عن تطورات إصابة إدوارد سبيرتسيان وصالح أبو الشامات بعد إصابة الثنائي خلال الفترة الماضية.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي عن إدوارد سبيرتسيان : يستكمل إدوارد سبيرتسيان برنامجه العلاجي بالتنسيق بين الجهاز الطبي في النادي الأهلي ونظيره في المنتخب الأرميني وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام السد.

وتابع: صالح أبو الشامات يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشرف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم وفق الخطة الطبية الموضوعة للتعافي من الإصابة تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

النادي الأهلي السعودي الأهلي السعودي سبيرتسيان

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