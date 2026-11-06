قرار جديد من عموتة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة السكة الحديد

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن موقف ثلاثي النادي الأهلي، محمد هاني وياسر إبراهيم وإمام عاشور، من المشاركة في مواجهة السكة الحديد المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد هاني وياسر إبراهيم سيكونان متواجدين مع الأهلي خلال مواجهة السكة الحديد، في ظل جاهزيتهما للمشاركة مع الفريق.

وأضاف أن إمام عاشور سيستمر في الغياب عن صفوف الأهلي خلال المباراة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يعود للمشاركة إلا بعد اكتمال جاهزيته الفنية، وفقًا لرؤية المدير الفني الحسين عموتة.

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، غدا السبت 7 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لمواصلة مشواره في البطولة.