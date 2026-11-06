تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي بقيادة حمادة صدقي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التفاصيل الأولية للتشكيل المنتظر للجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، في إطار التحركات الجارية للاستقرار على الأسماء التي ستتولى المسؤولية الفنية خلال المرحلة المقبلة، بعد الاتجاه نحو تعيين حمادة صدقي مديرًا فنيًا للفريق.

حمادة صدقي يقود المنتخب الأولمبي

وأكد أحمد شوبير، خلال تصريحاته التليفزيونية، أن حمادة صدقي أصبح الاسم الأقرب لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي، في ظل الاستقرار على اختياره لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، مع بدء الترتيبات الخاصة بتكوين الجهاز المعاون له.

وأشار شوبير إلى أن هناك عددًا من الأسماء المطروحة للتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد، يأتي في مقدمتها أحمد فتحي، الذي يدرس المسؤولون إمكانية الاستعانة به ضمن الطاقم الفني، للاستفادة من خبراته الكبيرة في الملاعب المصرية والدولية.

أحمد فتحي بين المنتخب الأول والأولمبي

وأوضح الإعلامي أن أحمد فتحي قد يكون ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأول حال حدوث تغييرات خلال الفترة المقبلة، إلا أن الاتجاه الأقرب حتى الآن يشير إلى انضمامه للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، ليبدأ تجربة جديدة في مشواره الكروي بعد اعتزاله اللعب.

الحضري مدربًا للحراس وأحمد حسن مديرًا للمنتخب

وفي السياق ذاته، كشف شوبير أن عصام الحضري سيتولى مهمة تدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، بينما يقترب أحمد حسن من شغل منصب مدير المنتخب، ضمن التشكيل المنتظر للجهاز الإداري والفني.

وأضاف أن الجهاز سيضم أيضًا مساعدًا آخر، في إطار استكمال جميع المناصب المطلوبة قبل بدء المهمة بشكل رسمي.

السبت موعد الإعلان عن الجهاز الجديد

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد، أن الإعلان الرسمي عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، والكشف عن التشكيل النهائي وأسماء جميع أعضاء الطاقم، من المنتظر أن يكون يوم السبت المقبل، لتتضح الصورة كاملة بشأن المسؤولين عن قيادة المنتخب خلال المرحلة القادمة