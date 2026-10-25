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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاق سطيف يعقد اجتماعًا عاجلًا مع حمادة صدقي لبحث مستقبل الجهاز الفني

حمادة صدقي
حمادة صدقي
إسراء أشرف

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، في بيان رسمي، اليوم، الأحد، عن عقد اجتماع عاجل مع المدرب المصري حمادة صدقي، لبحث مستقبل الجهاز الفني للفريق، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة من منافسات الدوري الجزائري.

وجاء التحرك الإداري عقب خسارة وفاق سطيف على ملعبه أمام شباب عين تموشنت بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة، لتزداد الضغوط على المدرب المصري وجهازه المعاون.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «الشروق» الجزائرية، فإن إدارة النادي عقدت اجتماعًا طارئًا بمقر الفريق لمناقشة وضع الجهاز الفني، ودراسة إمكانية إنهاء التعاقد والوصول إلى صيغة نهائية بشأن الرحيل.

وخاض وفاق سطيف ست مباريات تحت قيادة حمادة صدقي، حقق خلالها فوزًا واحدًا وتعادل في مباراتين، مقابل ثلاث هزائم، وسجل لاعبوه سبعة أهداف واستقبلت شباكهم ستة أهداف.

ويحتل الفريق المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد خمس نقاط، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج الاجتماع موقف حمادة صدقي وجهازه الفني خلال المرحلة المقبلة، في ظل سعي إدارة النادي إلى تصحيح المسار وتحسين نتائج الفريق.

وفاق سطيف حمادة صدقي نادي وفاق سطيف وفاق سطيف الجزائري

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