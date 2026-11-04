حمادة صدقي يقترب من تدريب المنتخب الأولمبي

أكد الإعلامي هاني حتحوت، اقتراب حمادة صدقي، من تدريب المنتخب الأولمبي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "مودرن mti": "اقترب حمادة صدقي بقوة لتدريب المنتخب الأولمبي خلفًا لروجيرو ميكالي".

وأوضح أن هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، رفض اقتراح جمع شوقي غريب الجمع بين منصبين المدير الفني للاتحاد والمنتخب الأولمبي.

وكان حمادة صدقي، مديرًا فنيًا لفريق وفاق سطيف الجزائري قبل رحيله بعد 6 مباريات فقط.

منتخب مصر الأولمبي يواجه اليابان وديًا 17 نوفمبر

أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه مع نظيره الياباني على إقامة مباراة ودية تجمع المنتخب الأولمبي بالمنتخب الياباني، يوم 17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج إعداد المنتخب خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت، في إطار خطة اتحاد الكرة لتجهيز المنتخب الأولمبي ومنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.

وتتولى الإدارة الفنية باتحاد الكرة، بقيادة شوقي غريب، الإشراف على المنتخب الأولمبي لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويعمل اتحاد الكرة على توفير مباراة ودية ثانية للمنتخب الأولمبي خلال فترة التوقف الدولي، حيث تجري المفاضلة بين منتخبي ليبيا والعراق، من أجل زيادة فرص الاحتكاك واختبار مستوى اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.

وكان المنتخب الأولمبي قد خاض معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي الماضية، اقتصر على التدريبات الفنية والبدنية وتقييم مستويات اللاعبين، دون خوض مباريات ودية.