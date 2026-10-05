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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: شوقي غريب رفض تولي محمد الشيخ مهمة المنتخب الأولمبي لقلة خبراته

شوقي غريب
شوقي غريب
عبدالله هشام

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن ترشيح محمد الشيخ المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة لتولي مهمة تدريب المنتخب الاولمبي بترشيح من أحد أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال حتحوت في تصريحاته: شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، يرى إن الكابتن محمد الشيخ لا يمتلك من الخبرات ما هو كافٍ لأن يتولى تدريب المنتخب الأولمبي في الوقت الحالي.

وأضاف: بطولة افريقيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس ستقام في مصر العام المقبل وشوقي غريب يبحث ويدرس الاسم الجديد لتولي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي والبعض يرى أنه سيكون هو المدرب في النهاية.

وواصل: أتمنى إنه لو كان الكابتن شوقي غريب، من الممكن الانتظار للاعلان في التوقيت المناسب لكن أرى أنه يمكن الاعلان والتنفيذ بشكل طبيعي

وأوضح : كان المفترض ان يخوض منتخب مصر التصفيات لولا إننا مستضيفين البطولة، يجب استغلال الوقت ونعلن المدرب الجديد ليعرف حساباته وأفكاره واللاعبين في الفريق.

واختتم حتحوت تصريحاته قائلا : ارغب في اعلان اتحاد الكرة عن المدرب الجديد ليبدأ العمل، بأفكاره، وبجهازه المعاون، وبلاعبيه.

محمد الشيخ هاني حتحوت وادي دجلة المنتخب الأولمبي شوقي غريب

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