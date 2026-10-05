بعد السقوط أمام جنوب إفريقيا.. 3 أرقام صادمة تنتظر منتخب مصر قبل مواجهتي مالاوي

اختتم منتخب مصر مبارياته خلال فترة التوقف الدولي الحالية بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، المقرر إقامتها من 9 وحتى 17 نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي مرتين، على أن تقام المواجهة الأولى على استاد القاهرة، بينما تُلعب المباراة الثانية في مالاوي، في حين لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الموعد الرسمي للمباراتين حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا في القاهرة، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة خارج الديار.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، يليه منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، ثم أنجولا في المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يتذيل جنوب السودان الترتيب دون نقاط.

تفوق تاريخي لجنوب إفريقيا أمام مصر

وبفوزه الأخير، رفع منتخب جنوب إفريقيا عدد انتصاراته على مصر إلى 8 انتصارات خلال 13 مواجهة جمعت المنتخبين، مقابل 5 انتصارات للفراعنة وتعادل وحيد.

كما حقق منتخب جنوب إفريقيا انتصاره الثالث على منتخب مصر في القاهرة.

وشهدت المباراة خسارة جديدة لحسام حسن أمام جنوب إفريقيا، حيث سبق للمدرب مواجهة المنتخب الجنوب إفريقي في 4 مباريات، حقق خلالها انتصارين، مقابل هزيمة وتعادل.

كما تلقى حسام حسن أول هزيمة له مع منتخب مصر على استاد القاهرة، لترتفع خسارته إلى 6 مباريات خلال مسيرته التدريبية مع الفراعنة، أمام كرواتيا وأوزبكستان والسنغال والبرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا، مقابل 12 تعادلًا و20 انتصارًا.