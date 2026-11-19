قدم محافظ المنوفية، دعما ماليا عاجلا لأسرة العامل المتوفي بمنطقة «ميت أبو شيخة» بطريق قويسنا – شبين الكوم، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل كمصدر دخل ثابت لزوجته بما يسهم في توفير سبل الحياة الكريمة للأسرة، موجهاً بالتنسيق مع التأمين الصحي لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية لوالدته ، وذلك في إطار تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأسرة والوقوف بجانبهم في هذا الظرف الإنساني ، مؤكداً على أن بابه مكتبه مفتوحا دائماً لتلية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم .

وفي نهاية اللقاء ، قدمت أسرة " الفقيد " الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه على لقائه بهم لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة ومد يد العون لهم والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم.