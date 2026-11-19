نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3309 لسنـة 2026 ، الخاص بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12023م2 ضمن القطع أرقام A/232 ، B/232 ، C/232 ، D/232 ، E/232 بحوض الحدادة نمرة (51) زمام مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتوفيق وضع مركز الشباب المقام عليها .

ونص قرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3309 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنوفية ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ تقــــــرر :

( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12023م2 ضمن القطع أرقام A/232 ، B/232 ، C/232 ، D/232 ، E/232 بحوض الحدادة نمرة (51) زمام مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتوفيق وضع مركز الشباب المقام عليها .

( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .