حذر البنك المركزي السنغافوري، من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يتمكنون من نقل الودائع والأموال الأخرى بسرعة أكبر، ما يثير مخاطر جديدة تتعلق بالسيولة والاستقرار المالي مع تزايد الاعتماد على هذه الأنظمة في إدارة الأموال وتنفيذ المعاملات.

وقال شيا دير جيون، العضو المنتدب لسلطة النقد في سنغافورة، خلال كلمته الرئيسية في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية اليوم الخميس، إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنهم نقل الأموال وتخصيص الأصول بسرعة أكبر وبحوافز أقل.

وأضاف أن المؤسسات المالية قد تحتاج إلى وضع حدود على المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي بهدف إدارة مخاطر السيولة، فيما يتعين على الجهات التنظيمية دراسة تداعيات هذه التطورات على الاستقرار المالي.

ويأتي التحذير في وقت تتسابق فيه البنوك وشركات المدفوعات والتكنولوجيا لجعل التجارة القائمة على الذكاء الاصطناعي واقعًا عمليًا، مع تصميم وكلاء قادرين بصورة متزايدة على التسوق وإجراء المدفوعات وإدارة الأموال نيابة عن المستخدمين.

ويؤدي تنامي استقلالية هذه الأنظمة إلى دفع المؤسسات المالية لإعادة النظر في حجم الصلاحيات التي يمكن منحها لها، وكذلك تحديد الجهة المسؤولة عن القرارات والإجراءات التي تتخذها.

وحذر شيا من منح الوكلاء الشخصيين بيانات تسجيل الدخول إلى الحسابات المالية، قائلًا إنه لا توجد حتى الآن ضمانات كافية بشأن سلامة هذا الإجراء.

وتعتزم سلطة النقد في سنغافورة تطوير بروتوكول موحد تحت اسم “اعرف وكيلك”، يتيح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع التحقق من هوية الوكيل وصلاحياته والمهام الموكلة إليه، كما ستختبر السلطة استخدام الوكلاء في مراقبة أوضاع السيولة وتنفيذ المدفوعات باستخدام الودائع المرمزة أو العملات المستقرة.

ورغم المخاطر، ترى سلطة النقد السنغافورية أن لوكلاء الذكاء الاصطناعي فوائد محتملة، من بينها خفض تكاليف البحث أمام المستهلكين وأتمتة عمليات الشراء والتوريد للشركات.

وفي إطار مساعي سنغافورة لتوسيع استخدام تقنيات الترميز في أسواق رأس المال، قال شيا إن سلطة النقد أصدرت هذا الشهر سندات خزانة قصيرة الأجل مرمزة بقيمة 100 مليون دولار سنغافوري، وتمت تسويتها باستخدام عملة رقمية للبنك المركزي مقومة بالدولار السنغافوري.

وتضع هذه الخطوة سنغافورة ضمن مجموعة محدودة من البنوك المركزية التي تختبر استخدام الأوراق المالية قصيرة الأجل المرمزة.

وكانت سويسرا قد أطلقت في 2024 سندات رقمية للبنك المركزي في أول عملية حية للسياسة النقدية في العالم تستخدم تقنية دفاتر الأستاذ الموزعة، وفقًا لما أعلنه بنكها المركزي، بينما اختبر البنك المركزي التشيكي سندات مرمزة هذا العام.