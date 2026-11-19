تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد الذى أقامته وزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة بدر، بالتعاون مع محافظة القاهرة، فى إطار مبادرة «أسواق اليوم الواحد»، التى تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى بنسب تتراوح بين 20% و30%.

وشهد السوق مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مدينة بدر، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص، حيث تم توفير مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، من خلال 50 عارضًا.

ورافق محافظ القاهرة ووزير التموين خلال الجولة الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، والوزارة.

محافظ القاهرة

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن إقامة أسواق اليوم الواحد تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع فى إقامة الأسواق والمنافذ التي تتيح وصول المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة، بما يسهم في خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في التوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف أحياء العاصمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تضع ملف الأمن الغذائى وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتنظيمي للتوسع في المبادرات التي تتيح السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحقق التوازن في الأسواق.

وتفقد محافظ القاهرة ووزير التموين مختلف أقسام السوق، واطلعا على المعروض من السلع الغذائية والمنتجات المتنوعة، والتقيا عددًا من العارضين والمواطنين، واستمعا إلى شرح حول الأسعار ونسب التخفيضات ومدى توافر السلع بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق اليوم الواحد بمدينة بدر مستمر في تقديم خدماته للمواطنين حتى غدٍ، استجابةً للإقبال الكبير ورغبة المواطنين في الاستفادة من السلع والمنتجات المتنوعة التي يقدمها السوق بأسعار مخفضة، مؤكدًا استمرار المحافظة في التوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المناطق وفقًا لاحتياجات المواطنين.

ويضم السوق 50 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، تشمل الزيت والسكر والأرز والسمن والمكرونة والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن واللحوم والألبان والجبن والخضراوات والفاكهة والعصائر والعسل والبقوليات والبيض.

وأعرب عدد من المواطنين المترددين على السوق عن سعادتهم بتوافر السلع بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، ومطالبين باستمرارها والتوسع في إقامتها بمختلف المناطق.