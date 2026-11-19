أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متكاملة استهدفت تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، بما يسهم في إحداث تغيير شامل ومستدام في واقع القرى المصرية، وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية، وتوفير حياة كريمة لأكثر من نصف سكان مصر.

استعرض المركز في الفيديو الذى نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، باعتبارها أحد أكبر المشروعات التنموية الشاملة، حيث يجري تنفيذها على 3 مراحل لتطوير 4585 قرية، إذ انتهت المرحلة الأولى من تطوير 1477 قرية بتكلفة بلغت 500 مليار جنيه، فيما بدأت الدولة تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل 1667 قرية، وتستهدف المرحلة الثالثة تطوير 1441 قرية.

وأشار الفيديو إلى أن نحو 18 مليون مواطن استفادوا من المبادرة حتى الآن، من بينهم 11 مليون مواطن في صعيد مصر، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى، كما أسهمت المبادرة في إحداث طفرة في إتاحة الخدمات الحكومية، من خلال إنشاء 986 مجمعًا خدميًا، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم واستخراج الأوراق الحكومية المختلفة داخل قراهم، دون الحاجة إلى الانتقال للمدن.

وأضاف الفيديو أن المبادرة عززت إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية بالقرى المستهدفة، من خلال توفير 1112 مستشفى ووحدة صحية، و2428 مدرسة، و983 مركز شباب، بما يدعم حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بالقرب من محل إقامتهم.

وفيما يتعلق بتحسين مستوى السكن والبنية التحتية، أوضح الفيديو أن مشروعات "حياة كريمة" شملت إنشاء 300 عمارة سكنية و1446 تجمعًا ريفيًا، إلى جانب تحسين خدمات الكهرباء وتنفيذ نحو 20 ألف كم من الشبكات، فضلًا عن تنفيذ 2137 محطة لمياه الشرب والرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتبطين 5 آلاف كم من الترع، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والبيئية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

واختتم الفيديو بالتأكيد على أن مشروعات "حياة كريمة" تتجاوز كونها أرقامًا وإحصاءات، لتجسد تحولًا ملموسًا في واقع القرى المصرية، عبر تطوير متكامل يستهدف تحسين جودة الحياة لأهالي الريف، وتوفير الخدمات التي يستحقونها.