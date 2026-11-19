أصدر المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 32249 لسنة 2026، بتاريخ 28 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لمدينة فوه.

وتضمن القرار تعديل عرض أحد الشوارع بمدينة فوه من 6 أمتار إلى 8 أمتار، مع استكمال الشارع بنفس العرض الجديد، وذلك بناءً على طلب المواطن محروس جابر عبد السلام الرشيدي، وفقًا للمعاملة رقم (1157260095847) بتاريخ 25 فبراير 2026.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للإدارة المحلية والبناء، وبناءً على موافقة لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة، وفقًا لمحضر اجتماعها المنعقد في 31 أغسطس 2026.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن تتولى جهات الاختصاص تنفيذه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.



