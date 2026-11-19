ترأس محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماع لجنة التعليم الخاص لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالتعليم الخاص.

جاء ذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور إيهاب عبد المقصود، مدير عام الشئون التنفيذية، ولمياء الجهيني، مدير إدارة التعليم الخاص، وغريب عطية، مدير إدارة الشئون القانونية، ودعاء رخا، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وممثلي المدارس الخاصة، ومديري المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية.

واستهل مدير المديرية الاجتماع مطالبا الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على روح الراحلة عبير نصر الدين، مدير مدرسة الرسالة الحديثة الخاصة، في لافتة إنسانية، تأبينا لها، والترحيب بأحمد النشار خلفا لها، متمنيا له السداد والتوفيق.

واستعرضت اللجنة عددًا من الملفات المتعلقة بالتعليم الخاص، وبحثت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اتخذت القرارات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، بما يحقق الانضباط داخل المدارس الخاصة، ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد مدير المديرية أهمية الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية دون تخطي للتسلسل الوظيفي، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الخاص ويحقق المصلحة العامة.