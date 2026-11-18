تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات أعمال عدد من مشروعات التطوير، شملت مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق التفريعة، وأعمال تطوير منطقة أبو بكر الصديق، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل، والتأكد من تحقيق المستهدف من مشروعات التطوير.

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل بطريق التفريعة

ورافق المحافظ، خلال الجولة المهندسة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بمنطقة تعمير بورسعيد وعدد من الجهات المختصة

وتابع محافظ بورسعيد أعمال مشروع ازدواج ورفع كفاءة وإنشاء ورصف وإنارة طريق التفريعة، حيث يشهد المشروع معدلات تنفيذ متقدمة، ويتضمن ازدواج ورفع كفاءة الطريق بطول 6 كيلومترات، وبعرض 9 أمتار لكل اتجاه، مع إنشاء جزيرة وسطى بعرض متر واحد، في المسافة الممتدة من القرى السياحية حتى معدية شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد.

وتشمل الأعمال تنفيذ الأرصفة والبردورات وأعمال الأسفلت، إلى جانب تنفيذ منظومة الإنارة الخارجية بطول الطريق بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة، وتحسين السيولة المرورية، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين وقائدي المركبات.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل بالمشروع، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق نقلة نوعية في كفاءة الطريق ويسهم في تيسير الحركة المرورية

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أبو بكر الصديق، التي تضم 43 عمارة سكنية، حيث اطلع على مستجدات أعمال التطوير، وأكد الانتهاء من رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل، بما يشمل أعمال إحلال وتجديد الشبكة ونوازل الصرف، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل التطوير التالية.

ووجه المحافظ ببدء أعمال الرصف بالمنطقة خلال الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال المرافق، مع سرعة استكمال باقي أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وتشمل أعمال تطوير منطقة أبو بكر الصديق رفع كفاءة العمارات السكنية، وتطوير شبكات ومرافق البنية التحتية، وأعمال الصرف الصحي ومياه الشرب، ورصف الطرق الداخلية ورفع كفاءة الأرصفة، فضلًا عن تطوير واجهات العمارات بما يتماشى مع الهوية البصرية والطابع الحضاري لمدينة بورفؤاد