وصف الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، الحرب على إيران بأنها عبثية، معتبرا أنها لم تحقق نتائج حقيقية، ومشككا في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوصول إلى أهدافه من التصعيد العسكري.

ترامب لا يملك خيارات كبيرة ضد إيران إلا استخدام القنابل الذرية

وقال أبو شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي إن ما حدث خلال الحرب لم يحقق تغييرا ملموسا، متسائلا: «كل هذه الحرب على إيران عبثية، وإيه اللي حصل؟ ولا حاجة»، مضيفا أن ترامب قد يفقد كثيرا من قدرته على التأثير في القرارات خلال الفترة المقبلة، قائلا: «ترامب بعد شهر واحد هيكون رئيس شرفي وليس له كلمة».

وأضاف أن ترامب لا يمتلك، بحسب تقديره، القدرات التي تمكنه من تحقيق نتائج كبيرة في المواجهة مع إيران، إلا إذا لجأ إلى استخدام قنابل ذرية، وهو ما وصفه بالكارثة، مشيرا إلى أن قرار استخدام هذا السلاح ليس قرارا يملكه الرئيس الأمريكي بمفرده.

ودعا أبو شادي ترامب إلى التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء الشهر، قائلا: «لو ترامب شاطر يتوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء الشهر».

وفي سياق متصل، أوضح أن القنبلة القذرة ليست قنبلة نووية بالمعنى التقليدي، وإنما تتكون من مواد أو فضلات نووية تحمل بعض الإشعاعات، وتوضع على صاروخ عادي، بهدف نشر تلوث إشعاعي محدود في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

وأشار إلى أن هذا النوع من الأسلحة لا يمتلك، وفقا لشرحه، التأثير التدميري الواسع للقنبلة النووية، وإنما يعتمد على نشر مواد مشعة والتسبب في تلوث المناطق المحيطة.