اجتمع محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، بقيادات التعليم بالمحافظة لمناقشة واستعراض مستجدات الأمور على الساحة التعليمية.

بدوى يجتمع بقيادات تعليم بورسعيد لمناقش واستعراض مستجدات الأمور على الساحة التعليمية

وعقد الاجتماع بقاعة المؤتمرات الرئيسية، مستهدفا مديري عموم الديوان ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها ، والتعليم الخاص ومديري المراحل التعليمية والمراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة، وتقويم الأداء والتوجيه الفني والتخطيط والمتابعة واللامركزية.

واستهل وكيل تعليم بورسعيد الاجتماع مرحبا بالحضور، موجها الشكر لهم على ما يبذل من جهود للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى أن المتابعات الميدانية لقيادات التعليم تطال جميع المدارس داخل المحافظة، بما فيهم المدارس المصرية اليابانية والرسمية الدولية والنيل الدولية والتكنولوجيا التطبيقية.

وفيما يخص الامتحانات الشهرية لصفوف النقل أكد "بدوي" أن جميع الإدارات التعليمية على أتم الاستعداد لعقد امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل التعليمية وفقا للجداول المعلنة سلفا، مشيرا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام سيكون لها مركزا للأسئلة وغرفة عمليات على غرار امتحانات الشهادة الثانوية العامة وفقا للتعليمات الوزارية.

ووجه وكيل تعليم بورسعيد إدارة التوجيه الفني بتكليف الموجهين بمتابع أعمال التقييمات اليومية بجميع مدارس المحافظة، مشددا باستمرار انتظام حضور الطلاب دون الاخلال بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، مشيرا إلى الدور الهام لمديري المدارس في هذا الشأن، ومحاسبة كل من يتراخى أو يتهاون.

وفي نهاية الاجتماع استمع مدير تعليم بورسعيد الى الحضور فيما يخص الملاحظات أو المعوقات التي قد تطرأ على جميع الإدارات كل في نطاق تخصصه، موجها بوضع حلول مناسبة عاجلة وفورية لضمان انتظام سير العملية التعليمية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.