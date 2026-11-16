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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: نحرص على ايضاح المعرفة العلمية والإبداع الطلابي لخدمة المجتمع وترسيخ الوعي الصحي لدى النشء

جامعة بورسعيد توظف الإبداع والابتكار في التوعية بمخاطر مقاومة المضادات الحيوية من خلال مبادرات طلابية مبتكرة
جامعة بورسعيد توظف الإبداع والابتكار في التوعية بمخاطر مقاومة المضادات الحيوية من خلال مبادرات طلابية مبتكرة
محمد الغزاوى

تواصل جامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس الجامعة، إطلاق ودعم المبادرات التوعوية والمجتمعية التي تستثمر طاقات أبنائها الطلاب وأفكارهم الإبداعية في تقديم حلول مبتكرة للقضايا الصحية التي تمس حياة المواطنين.

جامعة بورسعيد توظف الإبداع والابتكار في التوعية بمخاطر مقاومة المضادات الحيوية من خلال مبادرات طلابية مبتكرة


وفي نموذج متميز يجمع بين المعرفة العلمية والإبداع في التواصل المجتمعي، نفذت كلية الصيدلة بجامعة بورسعيد، من خلال طلاب الامتياز، مجموعة من المبادرات التوعوية المبتكرة التي تستهدف نشر الوعي بمخاطر مقاومة المضادات الحيوية، مع التركيز على الأطفال وطلاب المدارس، وذلك من خلال توظيف القصص المصورة والأفلام التوعوية والأنشطة التفاعلية، لتقديم المعلومات الطبية بأساليب مبسطة وجذابة تسهم في ترسيخ المفاهيم الصحية الصحيحة.


وفي هذا السياق، قدم طلاب الامتياز قصة مصورة بعنوان «ليلى والبكتيريا المتمردة»، تناولت بأسلوب قصصي مبسط الفرق بين الفيروسات والبكتيريا، والحالات التي تستدعي استخدام المضادات الحيوية، ومخاطر تناولها بصورة غير صحيحة، وما ينتج عن ذلك من ظهور بكتيريا مقاومة للعلاج.
واستكمالًا لهذه التجربة الإبداعية، قدم الطلاب فيلمًا توعويًا قصيرًا بعنوان «المضاد الحيوي مش دايمًا بيكسب»، وظف القصة والرسوم المتحركة لتوضيح العلاقة بين المضادات الحيوية والبكتيريا، وشرح كيفية إسهام الاستخدام غير المسؤول للمضادات في ظهور سلالات بكتيرية مقاومة للعلاج، مع تقديم مجموعة من الإرشادات التي تعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للمضادات الحيوية.
وفي خطوة جديدة لتوسيع نطاق التأثير المجتمعي، أطلقت كلية الصيدلة حملة توعوية بعنوان «المضاد الحيوي مش حلوى»، بمشاركة فريق آخر من طلاب الامتياز، تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى طلاب المدارس، وتعريفهم بمخاطر تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية، وأهمية الالتزام بالاستخدام الصحيح للأدوية، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.
وتقام هذه المبادرات تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، واشراف الأستاذ الدكتور محمد كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور أمجد إبراهيم منصور، عميد كلية الصيدلة، والأستاذ المساعد الدكتور روجي رضا محمد، وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور محمد صلاح، مدير وحدة التدريب لطلاب الامتياز.
 

وبهذه المناسبة وجه الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس الجامعة كلمة لابنائة الطلاب المشاركين في هذه المبادرة الهامة جاء فيها نفخر بما يقدمه أبناؤنا طلاب كلية الصيدلة من أفكار ومبادرات مبتكرة تعكس وعيهم العلمي وإحساسهم بالمسؤولية المجتمعية، وتؤكد قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف أكاديمية إلى رسائل توعوية مؤثرة تصل إلى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأطفال والنشء.
 

وتأتي التوعية بمخاطر مقاومة المضادات الحيوية في مقدمة القضايا الصحية التي تتطلب تضافر الجهود، ونشر ثقافة الاستخدام المسؤول للأدوية، انطلاقًا من أن الحفاظ على فاعلية المضادات الحيوية مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتنمو بالممارسة الصحيحة.
ونؤكد استمرار دعم الجامعة لكل المبادرات الطلابية المتميزة التي تجمع بين العلم والإبداع والابتكار والعمل المجتمعي، وحرصنا على تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة؛ إيمانًا بأن بناء الإنسان الواعي صحيًا وعلميًا هو أحد أهم ركائز التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

بورسعيد محافظة بورسعيد جامعة بورسعيد الإبداع

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