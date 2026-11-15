الأنبا تادرس يوجه رسالة شكر لأبناء بورسعيد وقياداتها عقب احتفالية اليوبيل الذهبي

وجه الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، رسالة شكر وتقدير إلى جميع القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ومحافظي بورسعيد السابقين، وآباء المهجر، والآباء المطارنة والأساقفة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكافة المسؤولين والشخصيات العامة، وكل من شارك وحضر احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد ومرور 50 عامًا على سيامته مطرانًا، أو حرص على تقديم التهنئة والمشاركة في هذه المناسبة التاريخية.

الأنبا تادرس: الحضور جسد المحبة والتلاحم بين جميع أطياف الشعب

وأكد الأنبا تادرس أن الحضور الكبير والمتنوع الذي شهدته الاحتفالية يعكس حجم المحبة الصادقة التي تجمع أبناء بورسعيد من مختلف أطياف المجتمع، ويؤكد عمق روابط الأخوة والتلاحم والوطنية بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن مشاعر الحب التي ظهرت خلال الاحتفالية كانت رسالة واضحة بأن مصر على قلب رجل واحد.

وأضاف أن مشاركة هذا العدد الكبير من القيادات والشخصيات العامة وأبناء المجتمع البورسعيدي، من مختلف الفئات والطوائف، تعبر عن روح المحبة والأخوة التي تميز الشعب المصري، وتؤكد أن العلاقات الإنسانية والوطنية أقوى من أي اختلاف.

شكر خاص للقيادات الأمنية والتنفيذية على التنظيم والاستعدادات

وأعرب مطران بورسعيد عن تقديره الكبير للجهات الأمنية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها في تأمين الاحتفالية وتنظيم الحركة والتنسيق الأمني، بما أسهم في خروج المناسبة بصورة مشرفة تليق بقيمة الحدث وحجم الحضور.

كما وجه الشكر إلى الأجهزة التنفيذية وحي المنطقة التي شهدت الاحتفالية، تقديرًا لما بذلوه من جهود في تنظيف الشوارع ورفع كفاءتها وتنظيمها، والاهتمام بالمظهر الحضاري وإضافة لمسات جمالية بمحيط الكنيسة والشوارع المؤدية إليها، مؤكدًا أن هذه الجهود كان لها أثر واضح في استقبال الضيوف وخروج الاحتفالية بهذا الشكل المتميز.

الأنبا تادرس يشكر القائمين على الاحتفالية.. شهور من العمل المتواصل

ووجه الأنبا تادرس الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم الاحتفالية، من الآباء الكهنة والمسؤولين وأبناء الكنيسة والأطفال وفرق الكشافة والكورال والموسيقى والعزف، وكل من شارك بموهبته وجهده في تقديم فقرات الحفل.

وأشاد بالمجهود الكبير الذي بذله المشاركون على مدار شهور من العمل والاستعداد والتدريب المتواصل، والعمل ليلًا ونهارًا حتى تظهر الاحتفالية بهذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق كان ثمرة العمل الجماعي وروح المحبة والإخلاص التي جمعت جميع المشاركين.

احتفالية اليوبيل الذهبي تؤكد احتضان الكنيسة للمواهب وتشجيع الإبداع

وأكدت الاحتفالية من خلال فقراتها الفنية والموسيقية والكورالية وعروض فرق الكشافة أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتضن العديد من المواهب في مختلف المجالات، وتحرص على اكتشافها وتشجيعها وتنميتها، وإتاحة الفرصة أمام الأطفال والشباب للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم.

وعكست العروض المتنوعة حجم الجهد المبذول في إعداد المشاركين، كما قدمت نموذجًا للتعاون بين الأجيال المختلفة، وأظهرت الدور الذي تقوم به الكنيسة في دعم المواهب الفنية والثقافية والإنسانية إلى جانب رسالتها الروحية والمجتمعية.

مطرانية بورسعيد تحتفل باليوبيل الذهبي

وتأتي الاحتفالية التي نظمتها مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بكنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين والشهيدة العفيفة دميانة، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس إيبارشية بورسعيد ومرور نصف قرن على سيامة وجلوس الأنبا تادرس مطرانًا لبورسعيد، في مناسبة تاريخية استعرضت مسيرة خمسين عامًا من الخدمة والعطاء، وشهدت مشاركة واسعة من القيادات الكنسية والتنفيذية والشعبية والأمنية، وأبناء بورسعيد من المسلمين والمسيحيين.