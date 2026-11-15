محافظ بورسعيد يشدد على إزالة إشغال يعوق الطريق بشارع 23 ديسمبر وتحقيق الانضباط بالشوارع

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، على سرعة إزالة أحد الإشغالات التي تعيق الحركة بشارع 23 ديسمبر، موجهًا بسرعة التعامل معها وإعادة الانضباط للطريق.

أبو ليمون: لن نسمح بالتعدي على حق المواطنين في الطريق العام

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور و الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حيث أكد المحافظ أن الطريق العام حق أصيل للمواطن، ولا يجوز التعدي عليه أو إشغاله بما يتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات أو الإضرار بحقوق المواطنين في الانتقال بحرية وأمان.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة التصدي الحاسم لكافة صور الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية لضمان عدم تكرار المخالفات، والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بمختلف شوارع المحافظة