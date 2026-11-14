إشادة واسعة بعروض الموسيقى في احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد

حظيت عروض الموسيقى والعزف خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد ومرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس، بإشادة واسعة من الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وآباء المهجر، الذين أثنوا على المستوى المتميز للعروض الموسيقية، وما شهدته من مواهب فنية متنوعة ومشاركة لافتة للأطفال والشباب من مختلف الأعمار.

فرق الموسيقى والعزف.. مواهب من مختلف الأعمار تخطف الأنظار

وشهدت الاحتفالية مشاركة مميزة لفرق العزف والموسيقى التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، حيث قدم عازفون من مختلف الأعمار، بداية من الأطفال الصغار وحتى الأكبر سنًا، مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي اتسمت بالتنوع والتناغم، وأضفت أجواءً من البهجة والتميز على الاحتفالية.

ولفت الأطفال المشاركون الأنظار بأدائهم المميز وقدرتهم على العزف، في مشهد عكس حجم الجهد المبذول في اكتشاف المواهب الفنية ورعايتها وتدريبها، وإتاحة الفرصة للأجيال الصغيرة لإبراز قدراتها والمشاركة في هذه المناسبة التاريخية.

الأنبا تادرس وآباء المهجر يشيدون بالمستوى الفني للعروض

وأبدى الأنبا تادرس مطران بورسعيد وآباء المهجر إعجابهم بالمستوى الذي ظهرت به الفرق الموسيقية، مشيدين بالمواهب التي شاركت في تقديم الفقرات، خاصة الأطفال والشباب، وما قدموه من أداء متميز عكس الاهتمام بالأنشطة الفنية والموسيقية داخل الكنائس.

وجاءت العروض الموسيقية ضمن برنامج احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد ومرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس، والتي شهدت مشاركة واسعة من القيادات الكنسية والتنفيذية والشعبية، وقدمت نماذج مميزة من المواهب الفنية التي تحتضنها كنائس بورسعيد.