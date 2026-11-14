شعلة المحبة... مطران بورسعيد يشعل شعلة احتفالية اليوبيل الذهبي لايبارشية بورسعيد

بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ،بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس مطرانًا لبورسعيد.

وأضاء الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها شعلة الاحتفال بمناسبة مرور ٥٠ عام على تأسيس إيبراشية بورسعيد، وسط احتفالات ضخمة شارك فيها فرق الكشافة وأعداد غفيرة من الإخوة الأقباط، و لفيف من الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، كما شارك في الاحتفالية عدد من الآباء الكهنة من مختلف إيبارشيات الجمهورية وبلاد المهجر، وسط حضور واسع من القيادات الكنسية والشخصيات العامة.

احتفالية تاريخية بمناسبة نصف قرن من العطاء



وأكدت الاحتفالية أن تاريخ الإيبارشية لم يقتصر على الجانب الروحي والكنسي، وإنما امتد ليشمل أدوارًا تعليمية وصحية وإنسانية، ساهمت في دعم المجتمع وتعزيز قيم المشاركة والتكافل.

فقرات فنية وكورالية وعروض لفرق الكشافة

كما شملت الاحتفالية عروضًا لفرق الكشافة، إلى جانب فقرات فنية وأنشطة متنوعة عكست المواهب والإبداعات التي تحتضنها المطرانية، لتجمع الاحتفالية بين الأبعاد الروحية والفنية والإنسانية، وتوثق خمسين عامًا من تاريخ إيبارشية بورسعيد ومسيرة الأنبا تادرس الحافلة بالمحبة والعطاء.