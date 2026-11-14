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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي عدداً من المواطنين ويقدم مساعدات للحالات الأولى بالرعاية

مساعدات مالية ومواد غذائية للحالات الأولى بالرعاية
مساعدات مالية ومواد غذائية للحالات الأولى بالرعاية
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لقاءً مع عدد من المواطنين، لبحث مطالبهم والوقوف على احتياجاتهم ودراسة الحالات الإنسانية والاجتماعية، وتقديم أوجه الدعم الممكنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والنائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، ورشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

 مساعدات مالية ومواد غذائية للحالات الأولى بالرعاية

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى مطالب المواطنين والظروف المعيشية لعدد من الحالات الإنسانية، ووجه بتقديم مساعدات مالية ومواد غذائية للحالات المستحقة وفقا لظروف كل حالة، بما يساعد في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا وتلبية جانب من متطلباتها المعيشية.

 

التصديق على باكيات بسوق العصر

كما شهد اللقاء التصديق على طلبات تخصيص باكيات بسوق العصر، في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين ومساعدتهم على توفير فرص مناسبة للعمل ومصادر دخل تساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.

 

استمرار اللقاءات المباشرة والاستجابة لمطالب المواطنين

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون حرص المحافظة على استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على دراستها والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، مع تقديم أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية، في ضوء القواعد والضوابط المنظمة.

وتأتي هذه اللقاءات تأكيدا لحرص محافظة بورسعيد على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ويمكن للمواطنين الراغبين في عرض مطالبهم وشكاواهم التقدم بطلباتهم من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد، مرفقًا بها المستندات والبيانات اللازمة، لدراستها وعرضها على الجهات المختصة.

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