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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية.. شاهد

نهج ثابت أبو ليمون يستمع لمطالب وشكاوي المواطنين و يوجه الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لها و بحثها
نهج ثابت أبو ليمون يستمع لمطالب وشكاوي المواطنين و يوجه الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لها و بحثها
محمد الغزاوى

استمرارٱ لجهود تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لمشكلاتهم، واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عقد لقاءات المواطنين الدورية، لمناقشة عدد من الطلبات والشكاوى في ملفات متنوعة، والوقوف على احتياجات الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم

أبو ليمون يستمع لمطالب وشكاوي المواطنين و يوجه الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لها و بحثها

وخلال اللقاء، قدم المحافظ المساعدات المالية للحالات المستحقة، في إطار جهود المحافظة لتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، والاستجابة للمطالب الإنسانية وفقًا لكل حالة

جاء ذلك بحضور الأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والجهات المختصة

و كنهج انساني ثابت، استمع المحافظ لمطالب وشكوات المواطنين كلٱ على حدة، موجها الجهات المختصة بسرعة فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد على مواصلة  الاستماع إلى مطالب المواطنين  والتفاعل المباشر مع مشكلاتهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أهمية دراسة كل طلب على حدة، والتنسيق مع الجهات المعنية لبحث الحلول المناسبة، وعدم ادخار أي جهد في تقديم الدعم اللازم للمستحقين، بما يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي

واكدت محافظة بورسعيد على مواصلة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في لقاء السيد المحافظ، و ذلك من خلال التقدم بطلب عبر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع ارفاق كافة المستندات الداعمة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد لقاء المواطنين

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