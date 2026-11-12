محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء تطوير منطقة «علي طاقة شمسية» لافتتاحها في العيد القومي للمحافظة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات أعمال التطوير الجارية بمنطقة «علي طاقة شمسية» بحي الزهور، والتي تشهد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

تطوير شامل للبنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمرافق والخدمات بالمنطقة

وتشمل أعمال التطوير 88 عمارة سكنية بإجمالي 2112 وحدة، حيث بلغت نسبة الانتهاء من أعمال نوازل الصرف الصحي 90%، كما تم الانتهاء من 75% من أعمال ترميم ورفع كفاءة واجهات العمارات، بالتوازي مع أعمال تطوير البنية التحتية والطرق والأرصفة والإضاءة والتشجير والتجميل.

ووجّه محافظ بورسعيد بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، وعدم السماح بوجود أي تقصير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الغرامات الفورية على الشركات المتقاعسة، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للمواصفات الفنية المحددة.

كما أكد المحافظ أهمية الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت، تمهيدًا لإدراج المنطقة ضمن المشروعات المقرر افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في 23 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور فوزي الوالي رئيس حي الزهور، المهندس حسن البسيوني رئيس جهاز تعمير سيناء ببورسعيد، المهندسة ريهام الفلاح مدير مشروعات هيئة تعمير سيناء ببورسعيد.