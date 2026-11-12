البنك المركزي: انخفاض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي لـ 1.2 تريليون جنيه خلال مايو 2026

تراجع حجم صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي في مايو الماضي إلي 1.2 تريليون جنيه مقابل 1.23 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام ومقارنة بـ 1.17 تريليون جنيه في مارس 2026.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد انخفضت أصول الأجنبية لدي البنك إلي 796.341 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 813.62 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 847.141 مليار جنيه في مارس 2026.

صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي

وسجل حجم الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي المصري نحو 2.711 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 2.77 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

وبلغ حجم الخصوم الأجنبية للبنك المركزي المصري نحو 1.914 تريليون جنيه ف يمايو السابق مقابل 1.94 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ 1.92 تريليون جنيه في مارس السابق لهما

وصل حجم أصول وخصوم البنوك 402.445 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 415.6 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 319,2 مليار جنيه في مارس 2026.

وتضمن حجم الأصول الأجنبية للبنوك نحو 2.28 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 2.3 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ 2.16 تريليون جنيه في مارس 2026.

وبلغ حجم الخصوم الأجنبية للبنوك 1.88 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 1.9 تريليون جنيه إبريل السابق ومقارنة بـ 1.84 تريليون جنيه في إبريل السابق.

وعلي سياق متصل وصل حجم صافي المديونية والدائنية بين البنوك 186.2 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 163.152 مليار جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ245.123 مليار جنيه في مارس السابق.