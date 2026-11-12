البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة لـ 282.2 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول حجم طلبات شراء أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما إلى 2649 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري والذي طرح أدوات دين محلية ذت عائد ثابت من أجلي 182 و 364 يوما، فإنه تم اجراء مزاد لبيع أذون الخزانة لصالح وزارة المالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية.

حجم الطلبات

وبلغ إجمالي استثمارات العروض المقدمة نحو 282.25 مليار جنيه من أصل 100 مليار جنيه كان مستهدفًا طرحها في المزاد.

وزادت المبالغ المقدمة لشراء أذون الخزانة من المستثمرين بمقدار 182.2% من المستهدف .

وسجل حجم طلبات شراء أذون الخزانة من أجل 364 يوما نحو 1244 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين بقيمة بلغت 182.8 مليار جنيه من أصل 75 مليار جنيه مستهدفة.

ويقدر حجم الطلبات المقدمة في أجل 364 يوما بنسبة 143.7% من المستهدف.

تفاصيل الطرح

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقدمة 26.447% و أقل سعر بنسبة 25% وأعلي سعر بنسبة 30%.

وبلغ حجم الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين في أجل 182 يوما نحو 1405 طلبًا بقيمة تبلغ 99.405 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه كان مستهدف طرحها.

وتقدر جملة الطلبات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 297.62% من المستهدف .

وصل متوسط سعر الفائدة المقدمة 25.434% وأعلى سعر بنسبة 30% و أقل سعر بنسبة 24.9%.